MEB Uluslararası Robot Yarışması, 14-18 Haziran'da Şanlıurfa'da

MEB Uluslararası Robot Yarışması, bu yıl 14-18 Haziran'da Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Robot Yarışması, bu yıl 14-18 Haziran'da Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile gerçekleşecek.

MEB koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın düzeltme ve onay işlemleri, 15 Şubat - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK

Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle yapılacak yarışmaya, ortaokul ve dengi okullar, liseler ve üniversite öğrencileri başvurabilecek. Geçen yıl yapılan başvurular bu yıl yeniden alınacak, ayrıca yeni başvuru yapılabilecek.

Pandemi nedeniyle bu yılki yarışmalar, ulusal düzeyde olacak ve uluslararası başvuru alınmayacak.

Yarışmada, dereceye girenler ile belirlenecek sayıda yarışma ekibi, 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Robotik Yarışmalarına katılabilecek.



