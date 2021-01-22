Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador: Twitter muhalefete çalışıyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter’ın ülkedeki temsilcilerinden birini, muhalefetteki siyasiler için çalışmakla itham etti.

Son zamanlarda ABD eski başkanı Donald Trump'a sansür uygulamakla gündeme gelen ve ardından Trump'ın hesabını askıya alan Twitter, seçime müdahale etmekle suçlanmıştı.

Benzer bir suçlama ise Meksika devlet başkanından geldi. Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, sosyal medya şirketi Twitter’ın "taraflı" olabildiği yorumunu yaptı.

Twitter’ın ülkedeki bir yöneticisini, muhalefetteki Ulusal Eylem Partisi senatörleri ve eski Devlet Başkanı Felipe Calderon için çalışmakla suçlayan Lopez Obrador, kendisini eleştiren robot hesaplar açıldığını belirterek, "Sadece, onun işini profesyonel bir şekilde yapmasını umuyoruz, bot (hesap) çiftlikleri oluşturmasını değil." ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter ise Lopez Obrador'un açıklamasını "üzücü" şeklinde değerlendirdi. Lopez Obrador, 15 Ocak'ta sosyal medya şirketleri tarafından uygulanan yasaklara karşı mücadele edeceğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını engelleyen veya askıya alan sosyal medya şirketlerinin yaptığının sansür olduğuna işaret eden Obrador, bununla mücadele etmek için uluslararası bir girişime liderlik edeceğini söylemişti.