Melania Trump, kendi NFT platformunu kurdu

Melania Trump, bu yıla damga vuran NFT akımına katılmaya karar verdi. Eski First Lady, kendi NFT platformunu oluşturdu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Özellikle 2021 yılına damga vuran NFT akımına eski First Lady Melania Trump da katıldı. Trump, kendi NFT platformunu kurduğunu resmen duyurdu.

İLK NFT'Sİ SATIŞA ÇIKTI

Trump’ın, Melania’s Vision adlı ilk NFT’si de bu platform üzerinden satışa çıktı. Fransız moda sanatçısı Marc-Antoine Coulon tarafından yapılan eser, Melania Trump'ın gözlerinin sulu boyalı resminden oluşuyor.

“Sanata olan tutkumu somutlaştıran ve çocuklara olan düşkünlüğümü destekleyecek yeni NFT çalışmamı duyurmaktan gurur duyuyorum.

Bu yeni teknoloji tabanlı platform aracılığıyla çocuklara, başarılı olmaları için programlama ve yazılım geliştirme de dahil olmak üzere bilgisayar bilimi becerileri sağlayacağız.” diyen Trump, satışlardan elde edilen gelirin bir kısmının koruyucu ailelerde büyüyen çocuklara verileceğini söyledi.