Merakla beklenen Cyberpunk 2077 satışa çıktı: İşte sistem gereksinimleri ve tüm merak edilenler

Merakla beklenen Cyberpunk 2077 satışa çıktı: İşte sistem gereksinimleri ve tüm merak edilenler

Beklenen oyun Cyberpunk 2077 bugün itibarıyla piyasaya sürüldü. İşte Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ve oyuna dair her şey...

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyordu.

İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Daha sonra yeni bir erteleme kararı daha alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.

Ancak ekim ayında oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını duyurmuştu.

CYBERPUNK 2077 ÇIKTI

Oyuncuların merakla beklediği gün geldi çattı ve Cyberpunk 2077 konsollar ve PC için yayınlandı. Oyun, Steam'de yayınlanmasının ardından eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmayı başardı.





TARİHİ REKOR GELDİ

Sadece tek oyunculu oyunlar arasındaki anlık oyuncu rekoru, 2015 yılında yayınlanan Fallout 4'e aitti. Bu oyun, anlık olarak 472 bin 962 oyuncu sayısıyla liderliği elinde bulunduruyordu.

Cyberpunk 2077 ise 1 milyon 3 bin 264 anlık oyuncu sayısıyla Fallout 4'ün rekorunu ikiye katladı ve kolay kolay kırılamayacak bir rekora imza attı.



CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynayabileceği anlamına geliyor.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri - minimum (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri - önerilen (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

1440p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060 ya da AMD Radeon RX5700 XT

Depolama: 70 GB SSD

2160p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2080 - RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800XT

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing minimum (1080p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing yüksek (1440p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3070

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing ultra (2160p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3080

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077'den yeni oynanış videosu

CYBERPUNK 2077 İLK YORUMLAR

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri konusu bir kenera bırakacak olursak, oyunu oynama fırsatına sahip olanlardan ilk yorumlar geldi.

Oyuncular, oyunun inanılmaz derecede ayrıntılı olduğunu ve görevlerdeki seçimlerin oyunun gidişatını oldukça fazla etkilediğini söyledi.

Ayrıca bazı oyuncular, oyundaki ana hilkayenin oldukça etkileyici olduğunu ve yan görevlerin kaliteli olduğunu belirtiyor.

Ancak bazılarına göre bu yan hikayeler, zamanla kendini tekrar ediyor ve sıkıcı hale geliyor.

Oyunu deneyimleyen bazı oyunseverlere göre ise oyunca zaman zaman hatalar ortaya çıkıyor. Ancak yeni güncellemelerle bu hatalar kısa süre içinde giderilecektir.

Ayrıca oyunculara göre aksiyon sırasında yapay zeka fazlasıyla tatmin edici, ancak gizlilik sırasında yapay zeka çok hissedilmiyor.

Son olarak bu yorumların, oyunun 16 saatinde yapıldığını ve oyunun ilerleyen zamanları için geçerli olmadığını hatırlatalım.

CYBERPUNK 2077 FİYAT

Cyberpunk 2077 Steam'da 249 TL, PlayStation Store'da 459 TL, Xbox için ise 468 TL fiyat etiketleriyle satışa çıkmış durumda.