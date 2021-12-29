Merakla beklenen Xiaomi 12 serisi tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Xiaomi'nin 2022 yılına damga vurmaya hazırlanan yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X görücüye çıktı. Telefonların fiyatlarını ve özelliklerini derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini resmen tanıttı.

Xiaomi 12 ailesi olarak lanse edilen yeni seri 3 modelden oluşuyor. Bunlar Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X olarak açıklandı. Gelin telefonların özelliklerine daha yakından bakalım.

XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık

6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP

50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)

4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi'nin yepyeni amiral gemisi telefonlarından 12 Pro ile 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Xiaomi 12X ise Snapdragon 870 ile çalışıyor.

Qualcomm'un şu ana kadarki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1, 2022'de amiral gemisi akıllı telefonlarda sık sık karşımıza çıkacak.

Telefonların arka kısımlarına baktığımızda, kısmen ortak kamera kurulumlarını görüyoruz. Bu bağlamda, her 3 modelde de 50 MP çözünürlük sunan ana kameralar yer alıyor.

5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve Dolby Atmos gibi özellikler ise her üç modelde de karşımıza çıkıyor.





XIAOMI 12 SERİSİ FİYATLAR

Xiaomi 12:

8GB + 128GB: 581 dolar

8GB + 256GB: 628 dolar

12GB + 256GB: 690 dolar

Xiaomi 12 Pro:

8GB + 128GB: 740 dolar

8GB + 256GB: 785 dolar

8GB + 512GB: 845 dolar

Xiaomi 12X: