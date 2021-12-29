- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Merakla beklenen Xiaomi 12 serisi tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri
Merakla beklenen Xiaomi 12 serisi tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 09:56
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini resmen tanıttı.
Xiaomi 12 ailesi olarak lanse edilen yeni seri 3 modelden oluşuyor. Bunlar Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X olarak açıklandı. Gelin telefonların özelliklerine daha yakından bakalım.
XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP
- Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Xiaomi'nin yepyeni amiral gemisi telefonlarından 12 Pro ile 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Xiaomi 12X ise Snapdragon 870 ile çalışıyor.
Qualcomm'un şu ana kadarki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1, 2022'de amiral gemisi akıllı telefonlarda sık sık karşımıza çıkacak.
Telefonların arka kısımlarına baktığımızda, kısmen ortak kamera kurulumlarını görüyoruz. Bu bağlamda, her 3 modelde de 50 MP çözünürlük sunan ana kameralar yer alıyor.
5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve Dolby Atmos gibi özellikler ise her üç modelde de karşımıza çıkıyor.
XIAOMI 12 SERİSİ FİYATLAR
Xiaomi 12:
- 8GB + 128GB: 581 dolar
- 8GB + 256GB: 628 dolar
- 12GB + 256GB: 690 dolar
Xiaomi 12 Pro:
- 8GB + 128GB: 740 dolar
- 8GB + 256GB: 785 dolar
- 8GB + 512GB: 845 dolar
Xiaomi 12X:
- 8GB + 128GB: 502 dolar
- 8GB + 256GB: 549 dolar
- 12GB + 256GB: 596 dolar