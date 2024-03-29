Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın Türkiye fiyatı açıklandı Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen 14 Ultra modelini görücüye çıkarmıştı. Telefon, çok geçmeden ülkemizde satışa sunuldu.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi modeli Xiaomi 14 Ultra'yı geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Xiaomi 14 modellerini Türkiye'de ön siparişe açan Xiaomi, şimdi de serinin en güçlüsü Xiaomi 14 Ultra modelini satışa çıkardı.

Xiaomi 14 Türkiye fiyatı

Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı 74 bin 999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolama sürümü için geçerli.

Bununla birlikte resmi sitede sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Telefonu satın alan müşteriler için teslimatlar 4 Nisan'dan itibaren başlayacak.

Xiaomi 14 Ultra özellikleri

6,73 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ AMOLED ekranla gelen Xiaomi 14 Ultra, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten alıyor.

12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip telefon, 1TB kapasiteye kadar depolama seçeneği sunuyor. 90W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelen telefonda 5300 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Kamera özellikleri

Xiaomi 14 Ultra'nın arka kısmında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto (3,2X) ve 50 MP telefoto (5X) olmak üzere 4 kamera var.

Leica ile iş birliğini devam ettiren telefondaki ana kamera LYT 900, diğer üç kamera ise Sony IMX 858 sensörünü kullanıyor.

360 derece ses kaydedebilen yeni bir teknoloji ile gelen telefon, 4K 120 FPS ve 8K 24 FPS video kaydedebiliyor.

Ön tarafta karşımıza çıkan 32 megapiksel çözünürlüğündeki kamera ise 4K 60 FPS videolar çekebiliyor.