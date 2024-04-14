Merakla bekleniyordu: iPhone SE 4 özellikleri sızdırıldı Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte telefon hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

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Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 ve 15 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni iPhone SE 4 özellikleri ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone SE 4, 60Hz yenileme hızına sahip 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak. Telefonun alüminyum çerçeve ve cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 ve 15 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Söz konusu kameranın, maksimum 1080p videoları destekleyeceği söyleniyor.

Apple'ın A16 Bionic işlemcisinden güç alacak telefonun, 20W hızlı şarj destekli 3279 mAh batarya, 6GB LPDDR5 RAM ve 128GB/512GB depolama seçenekleriyle çıkış yapması bekleniyor.

Bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen yeni telefon, yaklaşık 500 dolarlık fiyatıyla, ucuz iPhone isteyenleri hedefleyecek.