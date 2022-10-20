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    Meta, 400 milyon dolara satın aldığı Giphy platformunu satmak zorunda kalacak

    Sosyal medya devi Facebook, GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi satın aldığını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Ancak İngiltere, söz konusu satın alma işlemini engelledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:59
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    Meta, 400 milyon dolara satın aldığı Giphy platformunu satmak zorunda kalacak

    Son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden hareketli resimler göndermenizi sağlayan GIF formatına olan ilgi bir hayli arttı.

    Bunun farkında olan Facebook'un çatı şirketi Meta, oldukça büyük bir adım atarak GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi geçtiğimiz yıl 400 milyon dolara satın almıştı.

    Daha sonra ise İngiltere, Facebook’un çatı şirketi Meta'nın gif paylaşım platformu Giphy’yi satın alma işlemini engellemiş ve Meta bu karara itiraz etmişti.

    Meta, İngiltere'nin engel kararını kabul etmek zorunda kaldı

    Meta'nın Giphy'yi satın alması ile ilgili nihai karar açıklandı. İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi tarafından hazırlanan bir raporda, karar Meta'nın aleyhine çıktı.

    Bunun sonucunda da Meta, 400 milyon dolara satın aldığı Giphy'yi satmak zorunda bırakılacak.

    Bir Meta sözücüsü, İngiltere'nin kararını kabul ettiklerini resmen doğruladı. Şimdi Giphy'nin yeni sahibinin kim olacağı merak konusu.

    facebook giphy

    İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, anlaşmanın sosyal medya kullanıcılarına ve İngiltere’deki reklamverenlere zarar verebileceğini ve sosyal medya platformları arasındaki rekabeti azaltacağını söylüyor.

    Son birkaç yıldır Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamaları, Giphy'nin API'si (uygulama programlama arayüzü) sayesinde kullanıcılarına GIF seçenekleri sunuyordu.

    Hatta Facebook, Giphy'nin trafik kaynaklarının yüzde 50'sini Facebook grubuna ait uygulamalardan geldiğini belirtiyor.

    Facebook, Giphy'yi satın aldıktan sonra diğer platformların gif'lere erişimini engelleyebilirdi. Ancak İngiltere'ye göre bu durum rekabete aykırı.


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