Meta, 400 milyon dolara satın aldığı Giphy'yi 53 milyon dolara sattı Meta, 400 milyon dolara satın aldığı GIF platformu Giphy'yi 53 milyon dolara elden çıkarmak zorunda kaldı.

ensonhaber.com

Son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden hareketli resimler göndermenizi sağlayan GIF formatına olan ilgi bir hayli arttı.

Bunun farkında olan Facebook'un çatı şirketi Meta, oldukça büyük bir adım atarak GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi geçtiğimiz yıllarda 400 milyon dolara satın almıştı.

Daha sonra ise İngiltere, Facebook’un çatı şirketi Meta'nın gif paylaşım platformu Giphy’yi satın alma işlemini engellemişti.

53 milyon dolara sattı

Bunun sonucunda Meta, 400 milyon dolara satın aldığı Giphy platformunu 53 milyon dolara Shutterstock'a sattı.

İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, anlaşmanın sosyal medya kullanıcılarına ve İngiltere’deki reklamverenlere zarar verebileceğini ve sosyal medya platformları arasındaki rekabeti azaltacağını söylüyor.

Son birkaç yıldır Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamaları, Giphy'nin API'si (uygulama programlama arayüzü) sayesinde kullanıcılarına GIF seçenekleri sunuyordu.

Hatta Facebook, Giphy'nin trafik kaynaklarının yüzde 50'sini Facebook grubuna ait uygulamalardan geldiğini belirtiyor.

Facebook, Giphy'yi satın aldıktan sonra diğer platformların gif'lere erişimini engelleyebilirdi. Ancak İngiltere'ye göre bu durum rekabete aykırı.