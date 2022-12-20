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    Meta, Avrupa'da 11.8 milyar dolarlık rekor ceza ile karşı karşıya

    AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, Facebook’un çatı şirketi Meta’yı rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:57
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    Meta, Avrupa'da 11.8 milyar dolarlık rekor ceza ile karşı karşıya

    Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta’ya rekor ceza verebilir.

    Komisyon, Meta'nın rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve 11,8 milyar dolar değerinde bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

    AB'den Meta'ya uyarı

    Avrupa Komisyonu, Meta'yı çevrimiçi reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozarak ve hakim konumunu kötüye kullanarak AB’nin düzenleyici yasalarını ihlal ettiği konusunda uyardı.

    Yapılan incelemeler sonucunda Avrupa Komisyonu, Meta’nın reklam faaliyetleri için Facebook Marketplace hizmetini kişisel sosyal ağı Facebook ile eşleştirmesinin rekabete aykırı olduğunu bildirdi.

    meta

    Eğer Meta’nın Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunursa, şirketin yıllık küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verilebilir.

    2021′de yıllık 117,92 milyar dolar gelir elde eden Meta için bu, 11.8 milyar dolarlık bir ceza demek.


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