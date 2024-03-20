Meta, Instagram ve Facebook için abonelik fiyatlarını düşürüyor Avrupa Birliği, veri koruma otoritesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini düşürme kararı aldı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) veri koruma otoritesi yetkilileriyle bir görüşme yapan Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini düşürdü.

Meta’nın avukatı Timothy Lamb, Meta’nın kullanıcıların kişisel verilerini nasıl kullandığına ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) soruşturmasını sona erdirmek amacıyla reklamsız abonelik modelinin fiyatını düşüreceğini belirtti.

Yeni abonelik fiyatları

Meta’nın Facebook ve Instagram için aylık reklamsız abonelik ücretini tek bir hesap için aylık 9,99 eurodan 5,99 euroya indirmeyi teklif ettiğini bildiren Lamb, her ek hesap için ise 4 euro ücret alınacağını söyledi.

Meta, reklamsız abonelik modeli ve verilerin kullanımına ilişkin Avrupalı düzenleyicilerinin soruşturması karşı karşıya bulunurken Lamb, Meta'nın söz konusu teklifinin süreci hızlandırmak ve düzenleyicileri yatıştırmak için yapıldığını kaydetti.

Söz konusu ücret, kullanıcıların Apple ya da Google gibi uygulama mağazalarından indirme yapmaları halinde ödeyecekleri ek ücretleri de kapsıyor.

Öte yandan, Kasım 2023’te çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), 19 üyesiyle Meta'nın haksız ödeme veya rıza modeline karşı resmi şikayette bulunmuştu.

Meta, AB’deki daha sıkı düzenlemelere yanıt olarak reklam geliri kaybı tehdidini hafifletmek amacıyla abonelikleri başlatmıştı.