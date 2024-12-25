Meta Ray-Ban akıllı gözlükler 2025'te ekrana kavuşuyor

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Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğüne ekran eklemeyi planlıyor. Bu gelişme, Ray-Ban akıllı gözlüğünü daha işlevsel ve cazip hale getirecek.

Ray-Ban akıllı gözlükler, şu anda ekran olmadan satılıyor. Ancak, 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni modelde bir ekran yer alacak. Bu ekran, bildirimleri ve diğer bilgileri görüntülemek için kullanılabilecek.

META AI DESTEĞİ

Ray-Ban akıllı gözlükler, bu yılın başlarında Meta AI desteği kazandı. Bu sayede, kullanıcılar gözlükle konuşarak bilgi alabilir, çeviri yapabilir ve fotoğraf çekebilirler.

Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğünü uygun fiyatlı bir AR gözlüğü olarak konumlandırıyor. Şirket, XR (Genişletilmiş Gerçeklik) teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Meta'nın geliştirdiği Orion adlı AR gözlüklerinin henüz seri üretime hazır olmadığı belirtiliyor. Ray-Ban akıllı gözlükler ise daha uygun fiyatlı bir AR gözlüğü seçeneği sunuyor.

XR PAZARINDA REKABET

Meta, XR pazarında Apple Vision Pro gibi rakiplerle mücadele ediyor. Ray-Ban akıllı gözlükler, uygun fiyatı ve pratikliğiyle XR teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.