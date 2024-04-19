Meta, tüm yapay zeka özelliklerini ücretsiz kullanıma sundu Meta, içerisinde tüm yapay zeka araçlarının olduğu yeni Meta AI paketini ücretsiz olarak yayınladı.

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Son yıllarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişmiş durumda. Bu pazara dev yatırımlar yapan markalar, kendi teknolojilerini geliştirerek yarışta bir adım önde olmak istiyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yeni bir ücretsiz yapay zeka paketi kullanıma sundu.

Tüm Meta uygulamalarında kullanılıyor

Mark Zuckerberg, Meta AI Asistanı’nını ve Llama 3 modelini duyurdu. Küreselde aşamalı olarak erişime açılan Meta AI; Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamalarının hepsinde kullanılabiliyor.

Meta AI’dan tavsiye isteyebilir, kendisine matematik soruları sorabilir veya dilediğiniz gibi sohbet edebilirsiniz.

Şimdilik bazı ülkelerde kullanılabiliyor

Meta AI, ABD dışında bir düzineden fazla ülkede İngilizce olarak kullanıma sunuldu. Bu ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Gana, Jamaika, Malavi, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Singapur, Güney Afrika, Uganda, Zambiya ve Zimbabve var.

Öte yandan, kullanıcılar www.meta.ai web sitesi üzerinden de yapay zeka asistanına erişebilecek.

Meta'nın yapay zeka asistanı, aynı zamanda görsel de oluşturabiliyor. Bunun için "/imagine" komutunu girmeniz yeterli. Ayrıca sistem, oluşturduğunuz görselleri canlandırabiliyor.

Meta AI, dünya genelinde herkesin kullanabileceği en gelişmiş ve ücretsiz yapay zekâ aracı olma hedefi taşıyor.