Meta'dan tepki çeken karar: Kullanıcıların paylaşımlarından yapay zekayı eğitecek

Son yıllarda yapay zekaya olan ilgi oldukça arttı ve birçok marka kendi teknolojilerini geliştirmek için yarışa girdi.
Facebook'un sahibi Meta, Avrupa için özel olarak dilsel, coğrafi ve kültürel referansları yansıtan yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.
Kullanıcıların paylaşımları kullanılacak
Meta, Avrupa Birliği'ndeki insanların Instagram, Facebook gibi platformlarında herkese açık olarak paylaşmayı seçtikleri içerikleri kullanarak büyük dil modellerini eğitecek.
Şirket, kullanıcıların mahremiyetine saygı duymak için aile ve arkadaşlarla paylaşılan özel gönderilerin hariç tutulduğunu söylüyor.
Meta detaylı bilgilendirme yapacak
Şirket, Avrupa bölgesindeki ve Birleşik Krallık'taki Facebook ve Instagram kullanıcılarını, Meta'nın hizmetlerinde paylaşılan herkese açık bilgileri yapay zekayı geliştirmek ve iyileştirmek için nasıl kullandığı konusunda bilgilendirmeye başlayacağını söyledi.
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