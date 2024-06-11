Meta'dan tepki çeken karar: Kullanıcıların paylaşımlarından yapay zekayı eğitecek Meta, yeni yapay zekasını eğitmek için Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların Instagram ve Facebook'ta paylaştığı herkese açık içeriklerden yararlanacak.

ensonhaber.com

Son yıllarda yapay zekaya olan ilgi oldukça arttı ve birçok marka kendi teknolojilerini geliştirmek için yarışa girdi.

Facebook'un sahibi Meta, Avrupa için özel olarak dilsel, coğrafi ve kültürel referansları yansıtan yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.

Kullanıcıların paylaşımları kullanılacak

Meta, Avrupa Birliği'ndeki insanların Instagram, Facebook gibi platformlarında herkese açık olarak paylaşmayı seçtikleri içerikleri kullanarak büyük dil modellerini eğitecek.

Şirket, kullanıcıların mahremiyetine saygı duymak için aile ve arkadaşlarla paylaşılan özel gönderilerin hariç tutulduğunu söylüyor.

Meta detaylı bilgilendirme yapacak

Şirket, Avrupa bölgesindeki ve Birleşik Krallık'taki Facebook ve Instagram kullanıcılarını, Meta'nın hizmetlerinde paylaşılan herkese açık bilgileri yapay zekayı geliştirmek ve iyileştirmek için nasıl kullandığı konusunda bilgilendirmeye başlayacağını söyledi.