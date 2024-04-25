Meta'nın ilk çeyrek gelirleri 36,5 milyar dolara ulaştı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ilk çeyreğinde 36,5 milyar dolara yükseldi.

AA & Ensonhaber

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ocak-mart dönemine ait bilançosunu paylaştı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 36,5 milyar dolara yükseldi. Meta, 2023'ün ilk çeyreğinde 28,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Net kârda yüzde 117 artış

Meta'nın net kârı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 117 artışla 12,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 5,7 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde de 36,5 ila 39 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Meta AI platformunun yeni sürümünün, dünyanın önde gelen yapay zekasını oluşturmaya yönelik bir başka adım olduğunu belirten Zuckerberg, şirketin uygulamalarında sağlıklı büyüme gördüklerini kaydetti.