Metaverse arsa dolandırıcılığı: Paranız buhar olabilir

Metaverse projelerinde yapılan arsa satışlarında yaşanabilecek dolandırıcılığa karşı uzmanlar uyarıyor.

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenlerinde sanal arsa satışları tüm hızıyla devam ediyor.

Metaverse evreninde sanal arsa satan OVR gibi platformlar, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunuyor.

Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Gerçek hayatta yaşanan sahteciliğin metaverse projelerinde de olabileceğine dikkat çeken Metaverse Uzmanı Can Kazancıoğlu, "Gerçek hayatta aldığınız bir tapunun sahte olma ihtimali, metaverse projelerindeki arsa satışlarında da olabilir.

Bu yüzden aldığınız tapu veya yaptığınız yatırımların tamamının gerçekliğinin olduğunu bilmeniz gerekir. Klon olup olmadığına dikkat dikkat etmeniz gerekir, bu sebeple bilirkişilere danışmanızı öneririm." diye konuştu.