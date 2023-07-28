Metni konuşmaya çevirebileceğiniz 5 yapay zeka platformu Yapay zeka olağanüstü bir hızla gelişiyor ve çeviri endüstrisinde devrim yaratıyor. Biz de sizler için metni konuşmaya çevirebileceğiniz 5 farklı yapay zeka platformu listeledik.

ensonhaber.com

Yapay zeka, teknoloji dünyasında hızla gelişen ve hayatımızın birçok alanında kullanılan önemli bir teknoloji.

Metni konuşmaya çeviren yapay zeka platformları da bu teknolojilerden biri ve dil engellerini ortadan kaldırmak, iletişimi kolaylaştırmak ve çeviri süreçlerini optimize etmek için oldukça değerli hale geldi.

Yapay zeka ses üreteçleri, kulağa doğal gelen gerçekçi bir konuşma oluşturmak için derin öğrenme algoritmaları ve sinir ağları kullanır.

Bu yazılım programları, yazılı metni farklı yaşlara, cinsiyetlere ve aksanlara göre özelleştirilebilen insan benzeri konuşmaya dönüştürür.

Gerçekçi ses simülasyonları üretebilme özelliği ile sesli kitaplar, videolar ve sanal asistanlar için seslendirme yapılabiliyor.

Bu haberimizde, genel performanslarını, kullanım kolaylıklarını ve özelliklerini değerlendirerek 5 farklı ses oluşturma aracına bakacağız.

1. Play.ht

Play.ht, metinden yüksek kaliteli, profesyonel ses oluşturmak için etkili bir yol sağlayan güçlü bir metinden ses oluşturucudur.

İster podcast'ler, ister videolar veya makaleler yapıyor olun, Play.ht çok çeşitli sentetik seslere sahiptir.

Güçlü çevrimiçi metin okuma düzenleyicisiyle, metninizi kolayca sese dönüştürebilirsiniz. Daha sonra sesi konuşma stilleri ve telaffuzlarla özelleştirebilirsiniz.

Play.ht, ses dosyalarınızı güvenli bir şekilde saklar ve yönetir. Bunları MP3 ve WAV formatlarında dışa aktarabilir ve ekip üyeleriyle iş birliği yapabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz. (Ücretli paketler 39 dolardan başlıyor)

2. Murf.AI

Murf.AI, güçlü ve çok yönlü bir AI konuşma üreticisidir. Kullanıcılara birçok dilde ve aksanda çok çeşitli doğal sesler sunar.

Üretilen sesin kalitesi, onu insan konuşmasından neredeyse ayırt edilemez kılar. Murf.AI'nin sesleri perde, hız ve ton araçlarıyla düzenlenebilir. Bu nedenle platform, videolar, podcast'ler ve sesli kitaplar dahil olmak üzere çeşitli kullanımların yanı sıra sanal asistanlar ve sohbet robotları oluşturmak için uygundur.

Çevrimiçi ara yüzün kullanımı kolaydır ve ses kayıtlarınızı oluşturmayı ve indirmeyi kolaylaştırır. Son ses dosyanızı oluşturmadan önce ayarları düzenleyebilir ve sesinizi ön izleyebilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz. (Ücretli paketler 19 dolardan başlıyor)

3. Synthesys

Synthesys ürün paketi, kullanıcıların AI ses içeriği, video içeriği, dijital sanat ve hatta AI avatarları oluşturmasına olanak tanır.

Video içeriği oluşturmak istiyor ancak kameranın önüne geçmek istemiyorsanız Synthesys'i kullanmayı düşünün. 254'ün üzerinde farklı sesle 140'tan fazla dilde yapay zeka sesleri üretmenin yanı sıra, dijital avatar takımlarıyla yapay zeka tarafından oluşturulmuş videolar yapabilirsiniz.

AI oluşturma arayüzünün kullanımı kolaydır ve hangisinin projenize uygun olduğunu görmek için seslendirme sanatçıları listesine göz atabilirsiniz.

Ses kliplerini birleştirebilir, telaffuzu geliştirebilir ve özel karakterler, sözcükler veya sayılar için sözcük değiştirmeleri ekleyebilirsiniz.

Human Synthesys Studio ile insan avatarlarıyla videolar oluşturabilirsiniz. Bu avatarlar, Synthesys araç paketindeki sunumlarda, videolarda ve daha fazlasında kullanılabilir.

Fiyat: Ücretli paketler 35 dolardan başlıyor

4. Resemble AI

Seslendirme projeleriniz için yapay kullanmakla ilgileniyorsanız, ancak kendi sesinizi de kullanmak istiyorsanız, Resemble AI tam size göre. Web tabanlı platform, yüklemeniz, yazmanız veya konuşmanız ve doğal sesinizden doğan kendi AI sesinizi oluşturmanız için araçlar sunar.

Metinden veya kendi konuşmanızdan kendi yapay zeka sesinizi oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, profesyonel yardıma ihtiyacınız varsa, Resemble AI, bir sonraki projeniz için özel sesler oluşturmak üzere seslendirme sanatçıları kiralayabileceğiniz ve onların seslerini kullanabileceğiniz bir pazara sahiptir.

Fiyat: Ücretli paketler 35 dolardan başlıyor

5. Clipchamp

Clipchamp, yapay zeka ses üretimi ile en iyi video oluşturma araçlarından biridir . Düzenleyici, web tarayıcınızın rahatlığında video klipleri kırpmanıza, birleştirmenize, içe aktarmanıza ve kaydetmenize olanak tanır.

Video düzenlemeye ek olarak, metin okuma özelliği, metin girmenize ve video projeleriniz için yapay zeka tarafından oluşturulan seslendirmelere dönüştürmenize yardımcı olur.

İzleyicileriniz için erişilebilir videolar oluşturmaya yardımcı olmak için sesinizden altyazılar da oluşturabilirsiniz.

Clipchamp, bağımsız bir AI ses oluşturma platformu değildir, bu nedenle AI seslerini düzenlemek ve kullanmak için en ayrıntılı araçlara sahip değildir. Bununla birlikte, platform, videoları için bir seçenek olarak yapay zeka tarafından üretilen seslendirme isteyenlere fayda sağlayabilir.

Fiyat: Ücretsiz. (Ücretli paketler 13 dolardan başlıyor)