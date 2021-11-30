Microsoft, hakim durumunu kötüye kullanmakla suçlanıyor

Microsoft'un sektördeki hakim konumu kötüye kullandığını iddia eden Avrupalı teknoloji şirketleri, ABD'li devi şikayet edecek.

Alman bulut depolama şirketi Nextcloud ve Avrupalı teknoloji firmaları, Microsoft’un OneDrive, Office 365, Teams gibi hizmetleri ile sektördeki hakim konumunu kötüye kullandığını iddia ediyor.

Microsoft’un rekabete aykırı davranışlarına son vermesini isteyen Avrupalı şirketler, sektörde eşit bir ortam oluşturulması için yaklaşık 30 ortaktan oluşan bir koalisyonla Fransa’da şikayette bulunacak.

MICROSOFT, TEPKİLERİN ODAĞINDA

Microsoft’un OneDrive hizmetini işletim sisteminin bir parçası haline getirerek, ücretsiz depolama alanı sunduğu ve Windows içerisinde tanıtımını yaparak kullanıcıları zorladığını belirten Alman bulut depolama şirketi Nextcloud, oldukça tepkili.

Alman şirket, Microsoft'un bu uygulaması nedeniyle yerel hizmet sağlayıcıların pazar paylarının yüzde 26’dan yüzde 16’ya düştüğünü dile getirdi.

Avrupa Birliği'ne taleplerini ileten koalisyon ekibi, Microsoft'un kendi servislerini önyükleme ve zorlama olmadan eşit bir ortam içerisinde sunmasını istiyor.