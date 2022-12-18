Microsoft, Internet Explorer'ın fişini çekiyor

Şubat ayından itibaren Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcılara son çağrıyı yaptı.

Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle rekabette kan kaybetti.

Internet Explorer yolun sonuna geldi

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft,15 Haziran'dan itibaren tüm sürümler için desteğini kesmişti.

Microsoft, 14 Şubat 2023 tarihinde ise Windows 10 için Internet Explorer 11'i devre dışı bırakacağını duyurdu. Kullanıcılar Microsoft Edge tarayıcısına yönlendirilecek.

Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.

Microsoft'tan son çağrı

Desteğin sonlanmasına çok az bir zaman kala şirket, halen tarayıcıyı kullananları uyardı. Microsoft, Internet Explorer'ın bu yıl resmen emekli olacağı konusunda işletmeleri defalarca uyarmış olsa da henüz tüm şirketler başka bir tarayıcıya geçiş planı yapmadı.

Microsoft, resmi web sitesinde konuyla ilgili olarak yayınladığı gönderide, "Kuruluşunuz hala Internet Explorer 11'e bağımlıysa, 14 Şubat 2023'e kadar geçişi tamamlamak için belirli adımları atmalısınız. Aksi takdirde, kullanıcılar IE11'e bağımlı uygulamalara erişimi kaybedecek ve iş akışında ciddi problemler yaşayacak." dedi.