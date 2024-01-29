Microsoft mu Apple mı: Dünyanın en değerli şirketi yarışını kim kazanacak Microsoft ile Apple arasındaki en değerli şirket yarışı son dönemde kızışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Apple'ı geçen Microsoft, liderlik koltuğuna oturmuştu. Peki bu yarışta kazanan kim olacak?

ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda, Apple'ın değeri ile ikinci sırada bulunan Microsoft'un değeri arasındaki fark, son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez Apple'ı geçmiş ve dünyanın en değerli şirketi koltuğuna yeniden oturmuştu.

Microsoft'un son dönemde yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşmasıyla hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Şirketin hisseleri, yatırımcıların Microsoft'un yapay zeka yatırımlarına olumlu yaklaşmasıyla yıl başından bu yana yüzde 7'den fazla yükseldi.

Microsoft şu anda zirvede

Piyasa değeri 3 trilyon dolar civarında seyreden Microsoft, şu anda 2,98 trilyon dolar değere sahip Apple'ın önünde zirvede yer alıyor.

Bu aksamaya rağmen Apple, teknoloji sektöründe zorlu bir rakip olmaya devam ediyor. Ancak iPhone talebine ilişkin endişeler ve yavaşlayan büyüme, hisse senedi fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Microsoft neden bu kadar hızlı büyümeye başladı

Microsoft'un geçen yılki kayda değer kazanımlarına önemli katkı sağlayanlardan biri, üretken yapay zeka pazarına erken giriş yapmasıydı.

Merkezi Redmond, Washington'da bulunan şirket, 2022'nin sonlarında OpenAI girişimine stratejik olarak 10 milyar dolar yatırım yaptı.

OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotunun etkisi, üretken yapay zekaya olan ilginin mevcut artışını ateşlemede etkili oldu.

Microsoft, artık yapay zekayı kapsamlı tüketici ve kurumsal teknoloji portföyüne dahil ediyor.

Yakın zamanda yapılan bir duyuruda şirket, Windows PC klavyesine bir yapay zeka tuşu ekleme planlarını açıklamıştı.

Bu yenilikçi düğme, Microsoft'un Copilot adlı yapay zeka asistanını etkinleştirmek için tasarlandı ve 30 yıl içinde klavyede yapılan ilk önemli değişiklik oldu.

Bu gelişmeden önce Microsoft, Copilot hizmetlerini Kasım 2023'te kurumsal Office uygulama paketine entegre etmişti.

Üretken yapay zekadan yararlanan araç, öneriler sunuyor ve Word ve Excel gibi yazılım uygulamalarındaki görevleri otomatikleştiriyor.

Dünyanın en değerli şirketi yarışını kim kazanacak

Microsoft, OpenAI teknolojisini üretkenlik yazılımı paketine sorunsuz bir şekilde entegre ederek bulut bilişim işinde geçen yıl canlanmaya başladı.

Buna karşılık Apple, zayıflayan taleple mücadele ediyor. Özellikle amiral gemisi ürünü olan ve tarihsel olarak ana gelir kaynağı olan iPhone için talep azalıyor.

Kritik bir pazar olan Çin'deki zorluklar, ülke ekonomisinin pandemiden yavaş yavaş kurtulmasıyla devam ediyor ve yeniden canlanan Huawei'nin rekabeti, Apple'ı zora sokuyor.

Her iki teknoloji devi de şu anda halka açık şirketlerin değerlenmesinde ortak bir ölçüt olan nispeten yüksek bir hisse fiyatı/kazanç (PE) oranına sahip.

Apple, Microsoft'un gerisinde kaldı

Apple'ın piyasa değeri 14 Aralık'ta 3,081 trilyon dolara ulaşmış olmasına rağmen, şirket önceki yılı yüzde 48 kazançla kapatarak, Microsoft'un yüzde 57'lik etkileyici yükselişinin gerisinde kaldı.

Microsoft, 2018'den bu yana gözlemlenen bir trendle, en değerli şirket olarak zaman zaman Apple'ı geride bıraktı.

Bu durum, özellikle 2021'de, Apple'ın hisse senedi fiyatını etkileyen, koronavirüs kaynaklı tedarik zinciri kesintilerine ilişkin endişelerin ortasında meydana geldi.

İbre Microsoft'tan yana

Şu anda Wall Street'in hissiyatı Microsoft'tan yana ve herhangi bir "satış" notu yok.

Ayrıca, şirketi kapsayan aracı kurumların yüzde 90'ı, ezici bir oranda "Microsoft hissesi almayı" tavsiye ediyor.

Buna karşılık, Apple iki "satış" notuyla karşı karşıya ve şirketi inceleyen analistlerin yalnızca üçte ikisi, bunu "satın alma" olarak değerlendiriyor.

Microsoft-Apple savaşının tarihi

1990'larda Microsoft, Windows'un başarısından yararlandı ve bu süreçte ABD'deki en değerli şirket olarak General Electric'in yerini aldı.

Aynı sıralarda Apple, kişisel bilgisayar pazarındaki yoğun rekabet, yüksek ürün fiyatları ve yenilik eksikliği nedeniyle iflasın eşiğindeydi.

Şirket aynı zamanda Macintosh işletim sistemini (MacOS) modernleştirmeye yönelik çok sayıda başarısız girişimden ve QuickTake dijital kameralar, PowerCD taşınabilir CD, ses oynatıcılar, hoparlörler ve Pippin video oyun konsolu gibi ürünlerin piyasaya sürülmesinden zarar gördü.

Ancak önümüzdeki 10 yılda, Steve Jobs'un CEO olarak geri dönmesinin ardından Apple'ın hisse senedi fiyatı atağa kalktı.

2004 yılında Microsoft'un piyasa değeri 291 milyar dolar iken, Apple'ın 26 milyar dolardı.

Bu 10 yılın sonunda Apple, rakibini geride bırakarak 297 milyar dolara ulaşmayı başardı.

O zamandan bu yana en üst sırayı çoğunlukla Apple elinde tutuyordu. Şirket, 2018'de, salgın kaynaklı tedarik zinciri eksikliklerine ilişkin endişeler nedeniyle Microsoft'un gerisine düştü.