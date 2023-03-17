Microsoft Office programlarında yapay zeka dönemi Microsoft; Word, Excel ve Outlook da dahil olmak üzere Office programlarına yapay zeka ekleyeceğini duyurdu.

Microsoft Word ve Outlook gibi Office uygulamaları, ChatGPT ve diğer yapay zeka uygulamalarıyla güçlendirilecek.

Şirket, Prometheus AI teknolojisini ve ChatGPT dil modelini Word, PowerPoint, Outlook ve diğer Microsoft 365 uygulamalarına getirecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Copilot" adlı yeni özelliğin, uzun e-postaları özetleme, Word'de taslak hikayeler hazırlama ve PowerPoint'te slaytları canlandırma gibi eylemlere olanak sağlayacağı bildirildi.

Şirketin, uygulamalarına son dönemde popüler olan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye benzeyen "Business Chat" adlı sohbet işlevini de ekleyeceği belirtilen açıklamada, Copilot'un, kullanıcı verilerini temel alarak belirli bir projeyle ilgili e-postayı iş arkadaşlarına özetlemek gibi eylemler gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Yeni özellikler kademeli olarak yayınlanacak

Microsoft 365 Genel Müdürü Colette Stallbaumer, yeni özelliklerin şu anda yalnızca 20 kurumsal müşteriye sunulduğunu, ilerleyen aylarda daha fazla müşteriye sunulacağını kaydetti.

Microsoft, son zamanların popüler sohbet botu ChatGPT'yi bulut tabanlı Azure hizmetine ekleyeceğini de duyurmuştu.