Microsoft, ölen akrabaları sohbet robotuna dönüştürmek istiyor

Microsoft, ölen kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sohbet robotu yapmaya olanak tanıyan bir patent aldı.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle bambaşka teknolojiler karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan belkide en ilginci ise Microsoft'un aldığı yeni patent.

ABD'li şirket, ölen kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sohbet robotu yapmaya olanak tanıyan bir patent aldı.

Patent dosyasında yer alan bilgilere göre robot, "görüntülere, ses verilerine, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara" ve diğer kişisel bilgilere dayalı olacak.

Görüntü ve derinlik bilgileri ya da video verileri aracılığıyla, belirli kişilerin iki veya üç boyutlu modellerinin oluşturulabileceği de patentte yer alıyor.

Vefat etmiş birinin simülasyonuyla gelecekte konuşabileceğiniz fikri aslında yeni değil. Black Mirror'ın "Be Right Back" bölümünde aynı konu işlenmiş ve genç bir kadın, bir uygulamayı kullanıp ölen partnerinin verilerini toplayarak sohbet robotu oluşturmuştu.

Ekim 2020'de ise Kanye West, Kim Kardashian West'in 40. yaş gününü kutlamak için merhum babası Robert Kardashian'ın hologramını satın alarak, ölülerin yaşayanlarla iletişim kuracağı dijital temsil fikrini daha da güçlendirmişti.

MICROSOFT DIŞINDA BAŞKA ŞİRKETLER DE VAR

Microsoft dışında, diğer teknoloji şirketleri de vefat eden sevdikleri yeniden yaratmak için dijital verileri kullanmaya çalışıyor.

Örneğin teknoloji şirketi Luka'nın kurucu ortağı Eugenia Kuyda, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Roman Mazurenko'yla kendi arasındaki 8 bin satırlık kısa mesajları kullanarak, Mazurenko'nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalışmıştı.