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    Microsoft, sorunlar nedeniyle Windows 11 güncellemesini durdurdu

    Microsoft, bazı oyunlarda beklenenden düşük performansa neden olan Windows 11 22H2 güncellemesini durdurduğunu açıkladı.
    • 14.11.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:47
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    Microsoft, sorunlar nedeniyle Windows 11 güncellemesini durdurdu

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

    Geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 11’in 22H2 güncellemesiyle, NVIDA ekran kartlarının performansı ciddi oranda düşmüştü ve NVIDIA yetkilileri konuyla ilgili bir güncelleme yayınlayarak sorunu çözmüştü.

    Şimdi yayınlanan Windows 11 kalite güncellemesi ise oyunlarda ciddi performans düşüşlerine neden oluyor.

    Microsoft, güncellemeyi geri çekti

    Microsoft, en son güncellemeyi henüz indirmemiş olan Windows 11 kullanıcılarının olası performans sorunlarını sınırlamak için adımlar atacaklarını açıkladı ve güncellemeyi durdurdu.

    Sorunlar çözülene kadar mevcut Windows 11 sürümünden 22H2 sürümüne geçiş mümkün olmayacak.

    windows 11


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