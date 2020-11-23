Microsoft Teams, gün boyu ücretsiz konferans özelliğini yayınladı

Microsoft Teams, koronavirüs nedeniyle web sürümüne gün boyu ücretsiz konferans özelliği getirdi. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, davet ettiği kişilerle ücretsiz konferansa katılabilecek.

Microsoft Teams dahil birçok konferans uygulaması, özellikle koronavirüs döneminde oldukça fazla kullanılmaya başlandı. Şirketler ise artan yoğunluktan faydalanmak için birbirleriyle rekabet haline girdi.

Zoom'un popülerliğinden rahatsız olan Microsoft, kullanıcıları kendine çekmek için yeni bir özellik yayınladı. Şirket, Microsoft Teams web sürümüne gün boyu ücretsiz konferans özelliği ekledi.

MICROSOFT TEAMS GÜN BOYU ÜCRETSİZ

Microsoft Teams web kullanıcıları, artık uygulamanın web sürümünü gün boyu ücretsiz kullanabilecek ve herhangi bir kişiyi Microsoft hesabı olmasa bile görüşmeye davet edebilecek.

MICROSOFT TEAMS NEDİR

Microsoft Teams iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren bir kofnerans platformudur.

Microsoft Teams’i masaüstü bilgisayarınızda veya web’de, iOS veya Android cihazınızda, tablette veya dizüstü bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar, bir Microsoft hesabı veya Teams uygulaması gerekmeden Microsoft Teams'te sanal bir görüşmeye katılabilir. Microsoft Teams'deki bir toplantı sahibi, kişileri doğrudan bir web tarayıcısından erişilebilen bir bağlantı aracılığıyla davet edebilir.

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