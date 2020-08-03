Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini doğruladı

Resmi bir açıklama yayınlayan Microsoft, Çinli uygulama TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın almak için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD başkanı Donald Trump, TikTok'u ülke genelinde yasaklamayı düşündüğünü açıklamıştı.

Ardından ABD basınında yer alan haberlerde, Microsoft'un TikTok'un ABD ayağını satın alacağı iddialarına yer verilmişti.

MICROSOFT İDDİALARI DOĞRULADI

Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamalara göre şirket, Donald Trump ile görüştükten sonra TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın almak için çalışmalar yürütüyor.

ABD'li şirket, bu açıklamaların ardından TikTok'u satın alacağı iddialarını da resmen doğrulamış oldu.





Görünüşe göre, TikTok'u ABD sınırları içinde yasaklamanın çözüm olmadığını düşünen Trump, kontrolü tamamen ABD'ye geçirmek için Microsoft'u görevlendirmiş.

Ancak iki şirket arasında herhangi bir anlaşma olmazsa, Trump yeniden TikTok'u yasaklamayı gündemine alabilir.

Microsoft, şimdilik TikTok'un yalnızca ABD'deki haklarını satın almak için girişimde bulundu. Ancak şirket, gelecekte TikTok'un Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya haklarını da satın almak istiyor.

Microsoft ile TikTok arasındaki görüşmelerin hangi düzeyde olduğu ve ne kadarlık bir ücret ödeneceği şu an için bilinmiyor.