Microsoft, ücretsiz oyunlara reklam ekleyecek

Microsoft'un oynaması ücretsiz oyunlara reklam eklemek istemesi, oyun dünyasında yeni bir taştışmanın fitilini ateşledi.

Son yıllarda Xbox Game Pass ile milyonlarca oyuncunun beğenisini toplayan Microsoft, şimdilerde çok tartışılacak bir özelliği test etmeye başladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi, oynaması ücretsiz Xbox oyunları içerisinde reklam panoları açmayı planlıyor. Microsoft’un planı ile reklam vermek isteyen markalar, oyunların içerisinde sanal reklam panosu satın alıp burada reklamlarını gösterebilecek.

Reklamların, oyun içerisindeki panolar dışında karakterlere veya diğer elementlere yayılıp yayılmayacağı henüz bilinmese de bu planlar, oyuncuların pek de hoşuna gitmeyecek.

Oyun deneyimi bozulmayacak

Microsoft'un, reklamların oyuncuları "rahatsız edebileceğinden" endişe duyduğu ve programa yalnızca belirli markaların girmesine izin vermek için "özel bir pazar yeri" oluşturmayı planladığı bildiriliyor.

Microsoft, bu teknoloji üzerinde araştırmasını sürdürüyor ve reklam panolarının bu yaz sonunda karşımıza çıkması bekleniyor.

Konsol oyunlarındaki oyun içi reklamlar yeni bir kavram değil. Oyun şirketleri 2000'lerin ortalarından sonuna kadar ücretli oyunlarda bunlarla ilgili denemeler yaptı.

Bu süre zarfında EA Games, Microsoft'a ait reklam şirketi Massive ile ortaklık kurarak şirketlerin Madden NFL, Skate, NHL ve NASCAR oyunlarına reklam yerleştirmesine izin verdi.

Zamanında bu oyunlardan herhangi birini oynadıysanız, dijital spor sahalarında veya reklam panolarında dijital Obama reklamları gördüğünüzü muhtemelen hatırlarsınız.

Gerçek hayattaki ürünler için oyun içi reklamlar o zamanlar bir yenilik olabilirdi, ancak bazı yeni nesil oyunların maliyeti 70 dolara yakın olduğundan oyuncular reklamsız bir deneyim bekliyor.

Bu yüzden Microsoft, reklam özelliğini sadece oynaması ücretsiz oyunlarda kullanıma sunmak istiyor.

EA, atlanamayan ve tam ekran bir reklamı 2020'de UFC 4'te oyuncuların karşısına çıkarmıştı. Oyun için 60 dolar para ödeyen oyuncuların reklam görmesi, yoğun tepkilere neden olmuş ve şirket, reklamları kaldırmak zorunda kalmıştı.