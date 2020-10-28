Microsoft, üçüncü çeyrekte gelirini ve kârını artırdı

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, bu yılın temmuz-eylül döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evden çalışma sistemine geçti.

Özellikle salgının etkisini sert bir şekilde hisseden ABD'de faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, salgın döneminde oldukça yüksek gelirler elde etti.

MICROSOFT'UN NET KÂRI YÜZDE 30 ARTTI

Bu şirketlerden biri olan Microsoft'un net kârı, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak, 13,9 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı, geçen senenin aynı döneminde 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

GELİRLERİ DE YÜZDE 12 ARTTI

Söz konusu dönemde, firmanın geliri ise 33,1 milyar dolardan 37,2 milyar dolara çıkarak, yüzde 12'lik bir artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,38 dolardan 1,82 dolara çıktı.

Koronavirüs döneminde; özellikle Amazon, Apple, Facebook, Google ve Microsoft gibi ABD'li şirketlerin rekor kâr seviyelerine ulaşması dikkat çekti.

Instagram: @eshteknoloji