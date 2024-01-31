Microsoft ve ChatGPT'den insansı robot adımı: 500 milyon dolar yatıracaklar ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI ve Micosoft, yapay zeka destekli insansı robot geliştirmek için bir girişime 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

ensonhaber.com

İnsansı robotlar, insan benzeri özelliklere ve davranışlara sahip olan, genellikle dış görünüşleriyle insanları anımsatan robotlara deniyor.

Bu tür robotlar genellikle biçim, hareket ve bazen davranış açısından insanlara benzerlik gösteriyorlar.

Elon Musk'ın Tesla'sı da dahil olmak üzere Batılı şirketler, kendi insansı robotlarını üretmek için yarışıyor.

Microsoft ve OpenAI kesenin ağzını açtı

Microsoft ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Figure AI isimli insansı robot girişimine 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı düşünüyor.

Dünyanın dört bir yanına otonom insansı işçiler yerleştirmek isteyen Figure AI şirketine 1,9 milyar dolar değer biçilebileceği belirtildi.

OpenAI, daha önce de 1X Technologies adlı bir başka insansı robot girişimine yatırım yapmıştı.

İnsanı robot pazarı büyüyor

Goldman Sachs raporu, insansı robotların önümüzdeki 15 yıl içinde yılda 154 milyar dolarlık bir iş olabileceğini ortaya koyuyor.

İnsansı robotların henüz yeni hayatımıza girdiğini düşünürsek, bu rapor pazarın kısa sürede etkileyici bir şekilde büyüyeceğini gösteriyor.

Geçmişte Tesla CEO'su Elon Musk, robot endüstrisinin sonunda Tesla'nın otomobil gelirinden daha değerli olabileceğini söylemişti.

Yayınlanan başka bir rapora göre, insansı robot pazarı 2022'de halihazırda 1,5 milyar dolar değerindeydi ve 2027'de 17,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor

Bu tahminler Goldman Sachs'ınkinden daha az iddialı olsa da yine de pozitif bir büyümeye işaret ediyor.

Analistler, bu artışı perakende ve medikal sektörlerinde gelişmiş özelliklere sahip robotlardaki artışa bağlıyor.

Ancak pazar şu anda robotik sektörüne atfedilen yüksek araştırma ve geliştirme maliyeti nedeniyle geride kalıyor.