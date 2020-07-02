Microsoft ve Huawei'ye açılan dava Antalya'da başladı

Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut'un, koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini kullanan Huawei ve Microsoft'a açtığı dava Antalya'da görülüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G teknolojisi yüzünden salgının ortaya çıktığını savunuyor.

Bu tartışmayı alevlendiren ise salgının ilk olaran Vuhan kentinde ortaya çıkması. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bu nedenle bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

HUAWEI VE MICROSOFT'A DAVA

Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini kullanan Huawei ve Microsoft firmalarına geçtiğimiz nisan ayında dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, 5G teknolojisi ile çalışan yayınların durdurulması, 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin toplatılması talep edilmişti.

Huawei ve Microsoft’un 5G teknolojisine konu olan tüm ürünlerinin, 5G verici antenlerindeki hızdan dolayı milimetrik dalgaların insan sağlığını olumsuz etkilediği öne sürülen dilekçede; adı geçen şirketlerin Türkiye temsilcileri, insan sağlığını hiçe sayarak teknolojik buluşları piyasaya sürmek ve olası yan etkilerini gizleyerek, dünyayı bir savaş ortamına getirmek ile suçlandı.

DAVA ANTALYA'DA BAŞLADI

Koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini yaygınlaştırmaya çalıştıkları gerekçesiyle Microsoft ve Huawei'ye açılan davanın görülmesine, Antalya'da başlandı.

İlk duruşmaya, şirketlerden davacı olan Muammer Karabulut ve avukatı ile Microsoft ve Huawei'nin avukatı katıldı.

Davacı Karabulut'un dava dilekçesinin okunduğu duruşmada, 5G teknolojisi kullanımının koronavirüs salgınına sebep olduğu ve bu salgında önemli rol aldığı belirtildi.

Bu teknolojiyi kullanan ve katkı sağlayan Microsoft ve Huawei şirketleri Türkiye temsilcilerinin insan sağlığını hiçe saydığı kaydedilen dilekçede, 5G ile ilgili sistemlerin kurulması ve reklam yapılmasının engellenmesi talep edildi.

HUAWEI: 5G İÇİN YETKİMİZ YOK

Huawei vekili Refik Güner ise ülkede 5G kullanımı için henüz bir yetkilendirme yapılmadığından dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığını ifade etti.

MICROSOFT: BÖYLE BİR HİZMET SUNMUYORUZ

Microsoft avukatı Hüseyin Yazar ise şirketin, tüketicilere böyle bir hizmet sunmadığını, ne Türkiye'de ne de yabancı ülkelerde 5G hizmetini gerçekleştirmediğini söyleyerek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme hakimi; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazılarak, 5G teknolojisiyle yapılan bilimsel çalışmaların ülkedeki durumunun sorulması ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonunda açıklama yapan Muammer Karabulut, bu davanın dünyada bir ilk olduğunu ve emsal değeri taşıdığını ifade etti. Karabulut, bu davanın olumlu sonuçlanması halinde adı geçen firmaların ürünlerinin Türkiye'den toplatılacağı ve koronavirüsten zarar görenler için de tazminat yolunun açılacağını sözlerine ekledi.