Microsoft ve LG, Xbox Cloud Gaming'i otomobillere getiriyor

Microsoft ve LG, bulut temelli popüler oyun servisi Xbox Cloud Gaming’i otomobillere getirmek için önemli bir iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Bu entegrasyon, LG'nin Automotive Content Platform (ACP) isimli platformunu temel alan araçlarda gerçekleşecek.

Başlangıçta yalnızca Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunulacak olan sistem sayesinde kullanıcılar, Xbox ve PC oyunlarına doğrudan araçlarındaki ekranlardan erişim sağlayabilecek.

HANGİ ARAÇLARDA KULLANILABİLECEK

LG’nin webOS tabanlı ACP platformunun, Avrupa’da satılan Kia EV3’te yer aldığı belirtiliyor. Sistemin gelecekte EV4, EV5 ile yeni Sportage modellerinde de bulunacağı aktarılıyor.

ACP sistemi, oyun oynamanın yanı sıra yolcuların ve park hâlindeki sürücülerin Netflix, Disney+ ve YouTube gibi video servislerine erişmesine de olanak tanıyor.

XBOX CLOUD GAMING HÂLÂ TÜRKİYE'DE YOK

Otomobillere gelecek olması heyecan yaratsa da Xbox Cloud Gaming servisi, ne yazık ki hâlen Türkiye’de resmi olarak kullanılamıyor.

Microsoft'un bulut oyun servisine yakında Game Pass Core ve Standard abonelerinin de erişebileceği belirtiliyor ancak bu durumun, Türkiye'deki resmi kullanıma ne zaman açılacağı bilinmiyor.