Microsoft, Windows 10X projesini iptal etti

Microsoft, düşük donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X işletim sistemi iptal ettiğini duyurdu.

Microsoft, daha düşük donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarlar için yeni bir işletim sistemi geliştiriyordu.

ABD'li şirket, söz konusu işletim sistemini ilk başlarda yalnızca çift ekranlı Surface Neo için geliştirmişti.

Ancak daha sonra stratejisini değiştiren Microsoft, Windows 10X'i daha düşük RAM kapasitesine sahip laptop modelleri için yayınlama kararı almıştı.

PROJE İPTAL EDİLDİ

Windows 10'un daha hafifletilmiş sürümü olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Windows 10X, daha piyasaya çıkmadan iptal edildi.

Windows 10X'in sahip olduğu özelliklerin, yalnızca bir grup kullanıcı tarafından kullanılabilir olmasının doğru olmadığını düşünen Microsoft, Windows 10X'teki özellikleri Windows 10'a getirecek.

Ancak hangi özelliklerin Windows 10'a geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.