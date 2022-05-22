Microsoft, Windows 11 için Android 12'yi test ediyor

Microsoft, Windows 11 için Android 12'yi test ediyor

Microsoft, Windows 11 için Android 12.1 sürümünü ve diğer geliştirmeleri test ettiğini duyurdu.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

"Android için Windows Alt Sistemi" ismini taşıyan bu özellik, şu anda Android 11 sürümüyle çalışıyor ve yalnızca Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor.

Sistem, Android 12.1'e güncellenecek

Microsoft, Windows 11'de çalışan Android sürümünü yükselten ve uygulamaların daha iyi performans göstermesini sağlayan bir güncelleme duyurdu .

Android 12.1 sürümüne güncellenen "Android için Windows Alt Sistemi", şu anda yalnızca Windows Insider kullanıcılarına sunuldu.

Güncelleme, ayrıca Android uygulamalarının Windows ile nasıl bütünleştiğine dair iyileştirmeler de getiriyor.

Uygulamalardan gelen açılır mesajlar, artık Windows bildirimleri olarak görünebiliyor ve görev çubuğu, bir Android uygulamasının mikrofonunuza veya konumunuza erişip erişmediğini gösterebiliyor.

Şirket ayrıca, bilgisayarınızı bekleme modundan uyandırdıktan sonra Android uygulamalarının daha iyi davranması gerektiğini söylüyor. Yeniden başlamak yerine, kaldıkları yerden devam etmelidirler.

Microsoft ayrıca, Android için Windows Alt Sistemini yönetmek için kullanılan "ayarlar" uygulamasını tamamen yeniden tasarladığını, ayarları bir arada grupladığını ve "her yönden daha temiz bir kullanıcı deneyimi" sağladığını söylüyor.