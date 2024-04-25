Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına reklam göstermeye başladı

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i 2021 yılında kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sistemi, şu sıralar eleştirilerin odağında.
Microsoft, bir süredir Windows 11’in Başlat menüsünde test ettiği reklamları yeni güncellemeyle kullanıcılara sundu.
Yayınlanan KB5036980 isteğe bağlı güncellemesi ile birlikte Windows 11, etkin bir şekilde reklam göstermeye başladı.
Güncelleme, Windows 11 Başlat menüsünün “Önerilenler” bölümünde Microsoft Store'daki uygulamaların reklamının yapılmasını sağlıyor.
Windows 11 reklamları nasıl kapatılır
Eğer KB5036980 güncellemesini yüklediyseniz ve Başlat menüsünde karşınıza reklamlar çıkıyorsa, bu özelliği devre dışı bırakmanız mümkün.
Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat yolunu izleyin.
İpuçları, kısayollar, yeni uygulamalar ve daha fazlası için önerileri göster seçeneğini kapatın.
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