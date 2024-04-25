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Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına reklam göstermeye başladı

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına reklam göstermeye başladı Microsoft tarafından Windows 11 için yayınlanan son KB5036980 güncellemesi, Başlat menüsünde reklam gösterilmesine neden oluyor.