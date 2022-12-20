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    Microsoft, Windows 11'de Android 13'ü test ediyor

    Microsoft, Windows 11 için Android 13 sürümünü ve diğer geliştirmeleri test ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:58
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    Microsoft, Windows 11'de Android 13'ü test ediyor

    Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

    "Android için Windows Alt Sistemi" ismini taşıyan bu özellik, şu anda Android 12 sürümüyle çalışıyor ve yalnızca Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor.

    Sistem, Android 13'e güncellenecek

    Microsoft, ekim ayında Windows 11 kullanıcılarına Android 13 müjdesini vermişti. Windows 11’in Alt Sistemi için Android 13 yayınlandı.

    Güncelleme, kullanıcıların Android 13 ile uyumlu uygulamaları Windows 11’de çalıştırmalarına izin veriyor.

    Ayrıca Windows ve Android arası dosya transferi, kısayollar, resim içinde resim ve yerel ağ erişimi de Windows içerisinde Android’in alacağı yenilikler arasında listeleniyor.

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    Windows 11 için ilk Android 13 sürümünü yalnızca WSA Önizleme programına kaydolanlar test edebiliyor. Güncelleme, sonrasında Windows Insiders kullanıcılarına, ardından da tüm kullanıcılara açılacak.

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