Microsoft'ta bir ilk: Piyasa değeri 3 trilyon doları aştı ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları geçti. Microsoft'un hisselerinde çarşamba günü yaşanan yükseliş, dijital yayın platformu Netflix'in finansal sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda, Apple'ın değeri ile ikinci sırada bulunan Microsoft'un değeri arasındaki fark, son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez Apple'ı geçmiş ve dünyanın en değerli şirketi koltuğuna yeniden oturmuştu.

Microsoft'tan yeni rekor

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un piyasa değeri, ilk kez 3 trilyon doları aştı. Şirketin piyasa değeri şu anda 3 trilyon dolar seviyelerinde.

Öte yandan Apple, piyasa değerini 3,01 trilyon dolara çıkararak yeniden liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Microsoft'un hisselerinde çarşamba günü yaşanan yükseliş, dijital yayın platformu Netflix'in finansal sonuçlarını açıklamasının ardından teknoloji hisselerinde yaşanan ralliyle geldi.

Microsoft'un son dönemde yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşmasıyla hisselerindeki yükseliş dikkati çekmişti.

Şirketin hisseleri, yatırımcıların Microsoft'un yapay zeka yatırımlarına olumlu yaklaşmasıyla yıl başından bu yana yüzde 7'den fazla yükselmişti.

Analistler, Microsoft'un üretken yapay zekayla ilgili konumunun daha da güçlendiğini, şirketin 30 Ocak'ta açıklanacak bilançosunun yatırımcıların odağında olduğunu söylüyor.