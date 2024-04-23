Microsoft'tan fotoğrafları konuşturan yapay zeka: VASA-1 Microsoft'un fotoğraftan video oluşturabilen yapay zeka uygulaması "VASA-1", şimdiden oldukça ses getirdi.

AA & Ensonhaber

OpenAI'ın "ChatGPT" ve Google'ın "Gemini" gibi art arda geliştirdiği uygulamalarla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, teknoloji devi diğer şirketler de yapay zeka uygulamalarını piyasaya sunmaya devam ediyor.

Teknoloji devi Microsoft, geliştirdiği "VASA-1" isimli yapay zeka modeli ile deepfake videolar üretmeye imkan sağlıyor.

Microsoft'un yapay zeka aracı, fotoğrafları daha gerçekçi videolara çeviriyor. VASA-1, herhangi bir fotoğrafı ya da çizimi alıp, var olan bir ses dosyası ile birleştirebiliyor.

Fotoğrafları canlandırıyor

VASA-1, sahip olduğu yapay zeka ile fotoğraflardan yüz ifadeleri ve kafa hareketleri oluşturabiliyor.

Uygulama, konuşmalara uygun ağız hareketleri üretebilirken fotoğraflara şarkı da söyletebiliyor.

Şimdilik kullanıma açılmadı

Microsoft, VASA-1'in şu anda yalnızca bir araştırma projesi olduğunu, bu nedenle başkalarının kullanımına sunmadığını söyledi.

Şirket, yeni aracın özellikle sanal karakterleri canlandırmak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Microsoft'un yeni teknolojisi ilgi çekici olsa da yapay zeka ile üretilen sahte videolar, günümüzde dolandırıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Şirketin bu aracı şu anda başkalarının kullanımına açmak istememesinin bir nedeni de bu.