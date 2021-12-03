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    Microsoft'tan Google Chrome uyarısı: Biz daha iyiyiz

    Microsoft, Edge tarayıcısı üzerinden Google Chrome indirmek isteyen kullanıcılara uyarı mesajı gönderiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 17:50
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    Microsoft'tan Google Chrome uyarısı: Biz daha iyiyiz

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

    Microsoft'un kullanıcılara sunduğu Edge tarayıcısı ise genellikle Chrome indirmek için kullanılıyor. Görünüşe göre Microsoft, bu durumdan oldukça rahatsız.

    KULLANICILARI UYARIYOR

    Edge tarayıcısı üzerinden Chrome indirmeye çalışan kullanıcılar, Microsoft'un pencere bildirimleriyle karşı karşıya kalıyor.

    ABD'li şirket, kullanıcılara varsayılan Windows tarayıcısı Microsoft Edge’e geçerek zamandan ve paradan tasarruf edeceklerini vadeden uyarılar gönderiyor.

    edge

    Microsoft, Edge’in Chrome ile aynı teknolojide olduğunu, hatta ondan daha güvenli olduğunu söylüyor. Öte yandan bu uyarıları alan birçok kullanıcı, Microsoft'u eleştiri yağmuruna tuttu.

    Teknoloji editörü Neville Lahiru; “Edge’i bu kadar agresif bir şekilde zorlamalarına gerek yok. Aslında şu anda oldukça iyi bir tarayıcı. Ancak Microsoft'un yaptığı, kullanıcıların daha da kaçmasına neden oluyor." dedi.

    Microsoft, daha önce de Edge tarayıcısı hakkında müşterilere baskı yapmış ve çeşitli yasal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştı.

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