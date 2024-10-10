Microsoft'tan OneDrive için yeni karar: 10TB depolama geldi

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Microsoft, OneDrive bulut depolama hizmetinde kullanıcıların artan ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım attı.

Mevcut depolama seçeneklerine ek olarak, 2 TB'dan daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için iki yeni seçenek sunulacak.

İKİ YENİ PAKET GELİYOR

Bu yılın ilerleyen zamanlarında OneDrive 5TB ve 10TB planları aktif edilecek. Microsoft 365 Bireysel ve Aile kullanıcıları 2TB’dan daha fazla alan satın alabilecek.

OneDrive’ın yeni 5TB ve 10TB planının fiyatının ne kadar olacağı paylaşılmadı. Şu anda, Google One 5 TB Premium aboneliğin fiyatı aylık 244,99 TL, Premium 10 TB aboneliğin ücreti ise aylık 489,99 TL.

Apple, 5 TB ve 10 TB iCloud saklama alanı sunmasa da şirketin 6TB iCloud ücreti 1.299,99 TL. 12TB iCloud fiyatı 2.499,99 TL olarak belirleniyor.