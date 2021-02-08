Microsoft'tan uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platform: Viva

Microsoft, şirketlerin uzaktan çalışmasını kolaylaştırmak için Viva platformunu hayata geçirdi.

Geçtiğimiz yıl küresel çapta büyük bir etki yaratan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evden çalışma sistemine geçti.

Ayrıca evden çalışmanın ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle birçok dev şirket, bu sistemi kalıcı hale getirdi.

Çalışanların evlerinden çalışmaya başlamasıyla tüm iş akışını dijitalleştirmek zorunda kalan şirketler, çeşitli yazılımlara yönelse de tüm süreçlerin entegre olduğu tek bir platform henüz yoktu.

MICROSOFT VIVA TANITILDI

Microsoft, koronavirüs salgını nedeniyle yaygınlaşan uzaktan çalışma modelini şirketler için daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni platformunu duyurdu.

Viva isimli platformla, uzaktan çalışmayı iyileştirmek ve işletmelerin buna uyum sağlamasına yardımcı olmak hedefleniyor.