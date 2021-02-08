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- Microsoft'tan uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platform: Viva
Microsoft'tan uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platform: Viva
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 10:59
- Güncelleme : 08.02.2021 - 11:08
Geçtiğimiz yıl küresel çapta büyük bir etki yaratan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evden çalışma sistemine geçti.
Ayrıca evden çalışmanın ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle birçok dev şirket, bu sistemi kalıcı hale getirdi.
Çalışanların evlerinden çalışmaya başlamasıyla tüm iş akışını dijitalleştirmek zorunda kalan şirketler, çeşitli yazılımlara yönelse de tüm süreçlerin entegre olduğu tek bir platform henüz yoktu.
MICROSOFT VIVA TANITILDI
Microsoft, koronavirüs salgını nedeniyle yaygınlaşan uzaktan çalışma modelini şirketler için daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni platformunu duyurdu.
Viva isimli platformla, uzaktan çalışmayı iyileştirmek ve işletmelerin buna uyum sağlamasına yardımcı olmak hedefleniyor.
Viva, uzaktan çalışma sistemine geçen şirketler için dört modül sundu. Çalışanlar için bir iletişim portalı görevi görecek olan, şirket haberleri ve gelişmeler gibi kurumsal paylaşımların yer alacağı Viva Connections, bireysel gelişim takibi için Viva Insights, mesleki eğitimlere yer veren Viva Learning ve şirket içi duyuruların ve bilgilerin kolay yolla ulaşılabildiği Viva Topics.
Viva'ya bağlı dört modül yılın farklı zamanlarında kullanıcılar için erişilebilir olacak.
VIVA'NIN AMACI ÇALIŞAN DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRMEK
Microsoft Viva'nın temel hedefi, çalışan deneyimini iyileştirmek ve bu sayede verimliliği artırmak olarak açıklandı.
Kesintisiz bir şirket için iletişimi daha kolay hale getirecek Microsoft Viva, daha kapsamlı bir uzaktan çalışma sistemi sunacak.