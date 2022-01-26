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    Microsoft'un son çeyrek kârı 18,8 milyar oldu

    Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, geçen yılın ekim-aralık döneminde net kârının 18,8 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.
    • AA
    • 26.01.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:08
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    Microsoft'un son çeyrek kârı 18,8 milyar oldu

    Geçen yılın ekim-aralık dönemini, 2022 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

    Teknoloji ve yazılım devi, geçen yılın ekim-aralık döneminde net kâr ve gelirinin arttığını açıkladı.

    NET KÂR 18,8 MİLYAR DOLAR

    Buna göre, şirketin net kârı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın net kârı bir önceki yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar olmuştu.

    Şirketin hisse başına kârı da bu dönemde 2,03 dolardan 2,48 dolara yükseldi.

    Söz konusu dönemde Microsoft'un geliri ise 43,1 milyar dolardan 51,7 milyar dolara çıkarak yüzde 20'lik bir artış gösterdi.

    microsoft


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