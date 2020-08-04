Microsoft'un TikTok'u almak istemesi Çin'i öfkelendirdi

Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşme yaptığını açıklaması, Çin'in sosyal medyasında tepkiyle karşılandı.

Verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunan Çinli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok uygulaması, ABD operasyonlarını Microsoft'a satmak için görüşme halinde.

Microsoft ve TikTok'un ABD operasyonları arasında zoraki evlilik yaşanacağı söylentisi, Çin'de sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

TikTok'un sahibi olan ByteDance'in önemli yatırımcılarından birisi, şirkete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"HUKUK SAVAŞI BAŞLATIR"

ByteDance'ın önemli yatırımcılarından olan Primavera Capital Group'un Başkanı Fred Hu, "Washington'un zoruyla yapılan bir anlaşma mevcut yatırımcıların aleyhine bir durum yaratırsa bunun sonu gelmez bir hukuk savaşı başlamasına yol açar.

"BYTEDANCE SAVAŞA KURBAN EDİLİYOR"

Bu satış çok anlamsız. ByteDance çılgın politik ve jeopolitik savaşa kurban ediliyor. Bu hem ByteDance, hem girişimci kapitalizm hem de küresel ticaretin geleceği için çok acı bir durum." ifadelerini kullandı.



Microsoft'un bu alımla, Facebook ve Snap gibi şirketlere sosyal medya alanında rakip olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok uygulamasını yasaklamış ve daha sonra Microsoft'un ilgisinin ardından yasağı kaldırarak taraflara anlaşmaları için 45 gün süre vermişti.