Microsoft'un yeni yapay zekası, sağlık sorunlarını doktorlardan daha iyi teşhis ediyor

Microsoft, Mustafa Süleyman liderliğindeki yapay zeka biriminin, zorlu ve karmaşık sağlık durumlarını teşhis etme konusunda insan doktorları geride bırakan yeni bir sistem geliştirdiğini açıkladı.

Şirkete göre sistem, uzman doktorlardan oluşan bir paneli taklit ederek tanısal olarak zorlayıcı vakaları çözüyor.

YAPAY ZEKA DOKTORLARA KARŞI: BAŞARI ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI

OpenAI'nin gelişmiş bir modeliyle birlikte çalışan Microsoft yapay zeka sistemi, özel olarak tasarlanmış 10 zorlu vaka çalışmasının sekizinden fazlasını başarıyla çözdü.

Buna karşılık, dış yardım almayan pratisyen hekimlerin doğruluk oranı ise 10 vaka üzerinden sadece iki olarak kaydedildi.

AMAÇ DOKTORLARIN YERİNİ ALMAK DEĞİL, YARDIMCI OLMAK

Microsoft, bu teknolojinin amacının doktorların yerini almak olmadığını, aksine onlara yardımcı olacak bir araç geliştirmek olduğunu özellikle vurguluyor.

Şirket ayrıca, sistemin henüz klinik kullanıma hazır olmadığını ve daha yaygın semptomlar üzerindeki performansının da test edilmesi gerektiğini kabul ediyor.