Mikro-plastik nedir?

Farklı boyutlarda karşımıza çıkan plastiklerin gözle görülemeyecek kadar küçük yapılarına mikro-plastik denir.

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

Mikroplastikler, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklara deniyor ve bu parçacıklar nedeniyle özellikle deniz yaşamı ciddi şekilde etkilenebiliyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinin dünyanın çevre sorunlarının başında geldiğine dikkat çeken uzmanlar mikroplastikler yüzünden her yıl milyonlarca su canlısının öldüğünü veya bu canlılar yoluyla plastiklerin beslenme ile insan vücuduna girdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle mikroplastiğin sebeplerinden birinin de otomobil lastikleri ve fren balatalarının aşınması sonucunda üretilen plastik tozları olduğunu söylüyor.

MİKRO-PLASTİKLERİN ZARARLARI

Mikroplastikler doğayı tehdit ettiği gibi insanlara da ciddi zararlar verebiliyor. Biz farkında olmasak da bu yapılar çeşitli yollarla vücudumuza girebiliyor.

Birçok çalışma, mikroplastiklerin birçok deniz ve kara canlısı tarafından yutulabileceğini ortaya koyuyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ise, 2 binden fazla deniz canlısının mikroplastik partiküllerden direkt olarak etkilendiğini gözler önüne seriyor.

Ayrıca deniz canlılarının insanlar tarafından tüketilmesi, mikro-plastiklerin dolaylı yollardan insan vücuduna girmesini sağlıyor.

Avustralya'daki İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) bağlı araştırmacılar, okyanus derinliklerindeki plastik kirliliğinin 14 milyon tona yaklaştığını ve mevcut eğilimin sınırlanması halinde dahi, 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.