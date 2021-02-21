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Milli makineli tüfek PMT 7.62 dışa bağımlılığı bitirecek

Milli makineli tüfek PMT 7.62 dışa bağımlılığı bitirecek

Terörle mücadele eden Mehmetçikler için üretilen yerli ve milli silahlara makineli tüfek PMT 7.62 de eklenecek.