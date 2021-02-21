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- Milli makineli tüfek PMT 7.62 dışa bağımlılığı bitirecek
Milli makineli tüfek PMT 7.62 dışa bağımlılığı bitirecek
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 14:14
- Güncelleme : 21.02.2021 - 14:20
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kalifikasyon işlemleri süren makineli tüfek PMT 7.62’nin geliştirilmeye devam edildiğini ve kalifikasyonları bittiğinde teslim edileceğini duyurdu.
"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK"
Demir, sosyal medya hesabından PMT 7.62’nin videosunu paylaşarak, yaptığı açıklamada, “Platformlar için 7.62 mm makineli tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız.” ifadelerine yer verdi.
Milli makineli tüfek PMT 7.62 VİDEO
DAKİKADA 900 ATIM
7,62 kalibreli makineli tüfek araç üzerinden dakikada 900 atım yapabilmektedir. 12 kg ağırlığında ve 800 metre etkili menzilli PMT-76, tek namluyla 20 bin atış yapabilmektedir.