Milli uydu İMECE uzaydaki birinci yılını tamamladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki birinci yılını tamamladığını duyurdu.

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AA

Türkiye'nin 20 yıllık atılımı her alanda kendini gösteriyor.

Marka haline gelen savunma sanayisi ve sağlık sektörünün yanında teknoloji alanındaki adımlar da dikkat çekiyor.

'Uzay Vatan'da da söz sahibi olma yolunda Türkiye, uyduları art arda yörüngeye yolluyor.

Bu kapsamda geçen sene fırlatılan TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, bugün uzaydaki ilk yılını tamamladı.

Birinci yılını tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve 15 Nisan 2023’te fırlatılan gözlem uydusu İMECE'nin yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini söyledi.

700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü alınabiliyor

Yaklaşık 700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü alınmasına imkan sağlayan elektro-optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olduğunu kaydeden Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

İMECE Uydusu'nun göreve alınmasıyla Türkiye, uzay teknolojilerindeki yetkinliğini kanıtlamış oldu.



İnşallah 8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız.

Görev süresi 5 yıl

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek.

Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)