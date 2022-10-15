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    Milyar dolarlık metaverse platformu Decentraland, günlük 38 kullanıcıya düştü

    DappRadar’ın raporuna göre, metaverse platformu Decentraland günlük sadece 38 aktif kullanıcıya sahip.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 13:24
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    Milyar dolarlık metaverse platformu Decentraland, günlük 38 kullanıcıya düştü

    Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenleri, geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale geldi.

    Başta Facebook'un çatı şirketi Meta olmak üzere birçok şirket, bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Son zamanlarda ise kripto dünyasında yaşanan düşüş, bazı metaverse evrenlerine olan ilgiyi ciddi şekilde düşürdü.

    Decentraland adeta çöktü

    DappRadar tarafından yapılan araştırmaya göre, 1.2 milyar dolar değere sahip metaverse platformu Decentraland, günlük sadece 38 aktif kullanıcıya sahip.

    Ethereum tabanlı sanal dünya Decentraland'ın en büyük rakiplerinden The Sandbox'ın günlük kullanıcı sayısı ise 522.

    decentraland

    Öte yandan Decentraland, DappRadar’ın yapmış olduğu araştırma sonucunu kabul etmedi ve gerçek günlük kullanıcı sayısının 8 bin olduğunu söyledi.

    DappRadar, platforma giren ve harcama yapan kişileri aktif kullanıcı olarak niteliyor. Decentraland ise sadece oturum açan kullanıcı sayısını aktif olarak kabul ediyor.


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