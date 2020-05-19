Minecraft, 200 milyon satış rakamına ulaştı

Minecraft’ın geliştirici stüdyosu Mojang, oyunun 200 milyondan fazla sattığını açıkladı.

İlk olarak 2011 yılında Mojang tarafından yayınlanan ve daha sonra 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, oyuncu sayısını artırmaya her geçen gün devam ediyor.

Mojang Studios’un yöneticisi Helen Chiang, Minecraft'ın 200 milyon satış rakamını geride bıraktığını ve oyundaki aylık aktif kullanıcı sayısının 126 milyona ulaştığını açıkladı.

MICROSOFT SATIN ALMADAN MEMNUN

Aslına bakacak olursak, Minecraft'ın bu kadar popüler olabileceğini çok önceden tahmin eden bir şirket bulunuyor. Microsoft, 2014 yılında Minecraft'ı 2,5 milyar dolara satın almıştı.

Son gelen rakamlar ise Microsoft'un ne kadar başarılı bir iş yaptığını bir kez daha gösteriyor.

Minecraft, 120 milyon satan GTA 5 ve 100 milyon satan Tetris'i geride bırakarak şu anda dünyanın en çok satan oyunları listesinde açık ara lider konumunda.