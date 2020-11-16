Minecraft adını kullanarak dolandırıcılık yapan 7 Android uygulama

Avast, Google Play Store'da yer alan ve Minecraft'ı kullanarak dolandırıcılık yapan 7 uygulamayı açıkladı.

İlk olarak 2011 yılında Mojang tarafından yayınlanan ve daha sonra 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, oyuncu sayısını artırmaya her geçen gün devam ediyor.

Ancak durum böyle olunca kötü niyetli kişiler, Minecraft ismini kullanarak özellikle mobil platformlardaki kullanıcıları ağlarına düşürüyor.

Güvenlik şirketi Avast, Google Play Store'da yer alan ve Minecraft'ı kullanarak oyuncuları dolandıran 7 uygulama tespit etti.

Yeni kostümler, renkli duvar kağıtları ve diğer Minecraft özelliklerini kullanıcılara sunan bu uygulamalar, fark ettirmeden ücretlendirme yapıyor.

ÜCRETLENDİRME YAPAN 7 UYGULAMA

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE

Skins for Roblox

Wallpapers HD 3D Background

MasterCraft for Minecraft

Master for Minecraft

Boys and Girls Skins

Maps Skins and Mods for Minecraft

Avast'a göre milyonlarca kez indirilen yukarıdaki uygulamalar, birkaç günlük ücretsiz deneme sürümüyle kullanıcılara çeşitli özellikler vadediyor. Ancak uygulamalar, kullanıcılara fark ettirmeden haftada 30 dolara kadar ücretlendirme yapabiliyor.

Avast, bu tür dolandırıcılardan korunmak için uygulama indirmeden önce mutlaka yorumlara göz atılmasını ve ücretlendirme bilgilerinin gözden geçirilmesini öneriyor.

Eğer yukarıdaki uygulamalardan herhangi birine sahipseniz, uygulamayı telefonunuzdan kaldırmanız ve Play Store'un sol üst menüsündeki Abonelik sekmesinden aboneliğinizi iptal ettirmeniz gerekiyor.

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