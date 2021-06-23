Minecraft taklidi kötü amaçlı yazılımların sayısı artıyor

Tüm zamanların en çok satan oyunu Minecraft, oyuncuların dışında siber korsanların da ilgisini çekiyor. Araştırmacılar, mağazalarda 20'den fazla zararlı yazılım tespit etti.

İlk olarak 2011 yılında Mojang tarafından yayınlanan ve daha sonra 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, 600 milyonu aşan oyuncu sayısıyla oldukça popüler.

Ancak bu popülerlik, siber korsanların da oldukça dikkatini çekiyor. Minecraft ismini kullanan birçok zararlı yazılım, akıllı telefonları tehdit ediyor.

Kaspersky araştırmacıları, Google Play Store üzerinde bulunabilen ve oyun için mod paketleri olduğu iddia edilenler de dahil olmak üzere; çeşitli uygulamaları analiz etti.





UYGULAMALARIN VERDİĞİ ZARARLAR

Araştırma sonucunda, reklam yazılımları yayan veya sosyal medya bilgilerini çalan çeşitli kötü amaçlı uygulamalar ortaya çıktı.

Araştırmacılar, öncelikle kullanıcıları istenmeyen reklamlara boğan ve cihazlarının normal kullanımına engel olan birkaç uygulama keşfetti.

Üstelik reklamların gösterilmesi için cihazda söz konusu uygulamaların açık olması bile gerekmiyor.

Ayrıca uygulamalar, simgelerinin gizlenmesine izin veren ek modüller yükleyebiliyor, aniden bir tarayıcı sekmesi açabiliyor, Google Play uygulama sayfalarını açabiliyor ve istem dışı YouTube videoları göstererek telefonun normal kullanımını engelleyebiliyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÇALINIYOR

Sosyal medya hesaplarını çalan başka uygulamalar da mevcut. Uzmanlar bir örnekte Google Play'de sahte bir reklam ağı uygulaması ve TikTok'ta reklam vermek için kullanılan sahte bir istemciyle karşılaştı. Kullanıcının Facebook kimlik bilgilerini bunlarla paylaşması hesabının çalınmasına yol açıyor.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kötü amaçlı uygulamalardan korunmak için uzmanlar, şüpheli sitelerden veya korsan kaynaklardan mod indirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca telefonunuzun güvenliğini artırmak için bir antivirüs programı yükleyebilirsiniz.

Ayrıca bazı zararlı uygulamalar simge gizlediğinden, telefonunuzun ayarlar kısmındaki tüm uygulamalar bölümünden kaldırma işlemini yapmanız gerekiyor.

Oyunları resmi kaynaklardan satın almak da oldukça önemli. Son olarak herhangi bir oyun veya uygulama yüklerken, mağaza puanlarını ve yapılan yorumları da mutlaka kontrol etmelisiniz.