Mini Neptün'ler, süper dünyalara dönüşebilir

Gök bilimciler, kabarık atmosferlerini kaybeden ve muhtemelen süper dünyalara dönüşen mini Neptün gezegenlerini gözlemledi.

Gök bilimcilerin yaptığı yeni çalışmalarda, 103 ışık yılı uzaklıkta bulunan TOI 560 adlı yıldız sistemindeki iki mini Neptün gezegeninden birini incelemek için Hawaii'deki Maunakea'nın tepesinde yer alan W. M. Keck Gözlemevi ve 73 ışık yılı uzaklıkta bulunan HD 63433 yörüngesinde dönen iki mini Neptün'e bakmak için NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu kullanıldı.

Elde edilen sonuçlar, atmosferik gazın TOI 560'taki TOI 560.01 olarak adlandırılan en içteki mini Neptün'den ve HD 63433'teki HD 63433 c olarak adlandırılan en dıştaki mini Neptün'den kaçtığını gösteriyor. Bu da, mini Neptünlerin süper Dünyalara dönüşebileceklerini gösteriyor.

Her iki çalışmanın da baş yazarı ve Caltech'te yüksek lisans öğrencisi olan Michael Zhang, "Gök bilimcilerin çoğu genç, küçük mini Neptünlerin buharlaşan atmosferleri olması gerektiğinden şüpheleniyordu. Ancak şimdiye kadar kimse bunu gözlemlememişti." dedi.

Çalışma ayrıca şaşırtıcı bir şekilde, TOI 560.01 çevresindeki gazın ağırlıklı olarak yıldıza doğru kaçtığını buldu.

"BEKLENMEDİK BİR DURUM"

Zhang'ın danışmanı ve çalışmanın ortak yazarı Gezegen Bilimi Profesörü Heather Knutson, "Çoğu model gazın yıldızdan uzağa akması gerektiğini tahmin ettiğinden bu beklenmedik bir durumdu. Bu çıkışların pratikte nasıl çalıştığı hakkında hala öğrenecek çok şeyimiz var." diye konuştu.

Knutson, "Dış gezegen bilimciler olarak, beklenmeyeni beklemeyi öğrendik. Bu egzotik dünyalar, Güneş Sistemimizde gözlemlediklerimizin ötesine geçen yeni fizik ile bizi sürekli şaşırtıyor." ifadesini kullandı.

"TOI 560.01'den Kaçan Helyum, Genç Bir Mini Neptün" başlıklı çalışma, NASA tarafından finanse edildi.

MİNİ NEPTÜN VE SÜPER DÜNYA NEDİR

Güneş benzeri yıldızların yörüngesinde dönen ilk öte gezegenler 1990'ların ortalarında keşfedildi.

Mini Neptünler ve süper Dünyalar olarak ikiye ayrılan bu gezegenler Güneş sisteminde bulunmuyor.

Süper Dünya'ların, Dünya'nın 1,6 katı büyüklüğünde (ve bazen Dünya'nın 1,75 katı büyüklüğünde), mini Neptünlerin ise Dünya'nın iki ila dört katı büyüklüğünde olduğu biliniyor.

Gezegenlerin yıldızlarından gelen radyasyon, atmosferlerini soyarak, kaynar su dolu bir tencereden çıkan buhar gibi sıcak gazın kaçmasına neden oluyor.